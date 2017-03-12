Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
12 марта 2017, 8:00 МСК
12.03.2017, 8:00 МСК
воскресенье
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы