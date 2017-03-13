Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
13 марта 2017, 13:30 МСК
13.03.2017, 13:30 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы