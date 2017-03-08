Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
8 марта 2017, 14:00 МСК
8.03.2017, 14:00 МСК
среда
Составы