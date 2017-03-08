Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
8 марта 2017, 11:00 МСК
8.03.2017, 11:00 МСК
среда
Составы