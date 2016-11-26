Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
2:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
26 нояб. 2016, 11:00 МСК
26.11.2016, 11:00 МСК
суббота
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы