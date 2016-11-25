Матч завершен
Тамбов
Тамбов
4:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
25 нояб. 2016, 13:00 МСК
25.11.2016, 13:00 МСК
пятница
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы