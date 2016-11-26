Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
26 нояб. 2016, 14:00 МСК
26.11.2016, 14:00 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы