Матч завершен
Луч
Владивосток
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
19 нояб. 2016, 9:00 МСК
19.11.2016, 9:00 МСК
суббота
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы