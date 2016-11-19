Матч завершен
Сокол
Саратов
0:4
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
19 нояб. 2016, 15:00 МСК
19.11.2016, 15:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы