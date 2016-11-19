Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Тосно
Тосно
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
19 нояб. 2016, 17:00 МСК
19.11.2016, 17:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы