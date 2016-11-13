Матч завершен
Химки
Химки
3:2
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
13 нояб. 2016, 15:00 МСК
13.11.2016, 15:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы