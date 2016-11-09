Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
9 нояб. 2016, 15:30 МСК
9.11.2016, 15:30 МСК
среда
Составы