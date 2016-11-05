Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
5 нояб. 2016, 9:00 МСК
5.11.2016, 9:00 МСК
суббота
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы