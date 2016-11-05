Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:4
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
5 нояб. 2016, 15:00 МСК
5.11.2016, 15:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы