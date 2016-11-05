Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:2
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
5 нояб. 2016, 15:00 МСК
5.11.2016, 15:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы