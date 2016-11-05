Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
5 нояб. 2016, 17:00 МСК
5.11.2016, 17:00 МСК
суббота
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы