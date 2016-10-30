Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:3
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
30 окт. 2016, 12:00 МСК
30.10.2016, 12:00 МСК
воскресенье
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы