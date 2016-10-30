Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:3
Матч завершен
Динамо
Москва
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
30 окт. 2016, 14:00 МСК
30.10.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы