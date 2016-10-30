Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
30 окт. 2016, 17:00 МСК
30.10.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы