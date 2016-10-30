Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
30 окт. 2016, 13:30 МСК
30.10.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы