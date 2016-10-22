Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
22 окт. 2016, 14:00 МСК
22.10.2016, 14:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы