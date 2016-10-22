Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
22 окт. 2016, 17:00 МСК
22.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы