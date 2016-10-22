Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
22 окт. 2016, 19:00 МСК
22.10.2016, 19:00 МСК
суббота
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы