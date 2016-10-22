Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
22 окт. 2016, 13:00 МСК
22.10.2016, 13:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы