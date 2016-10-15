Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
15 окт. 2016, 17:00 МСК
15.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы