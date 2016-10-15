Матч завершен
Сокол
Саратов
0:3
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
15 окт. 2016, 16:00 МСК
15.10.2016, 16:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы