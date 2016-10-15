Матч завершен
Тамбов
Тамбов
1:0
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
15 окт. 2016, 13:30 МСК
15.10.2016, 13:30 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы