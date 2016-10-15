Матч завершен
Тосно
Тосно
4:2
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
15 окт. 2016, 16:00 МСК
15.10.2016, 16:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы