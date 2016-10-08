Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:3
Матч завершен
Тосно
Тосно
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
8 окт. 2016, 15:00 МСК
8.10.2016, 15:00 МСК
суббота
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы