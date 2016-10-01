Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
2:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
1 окт. 2016, 17:00 МСК
1.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы