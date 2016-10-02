Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
2 окт. 2016, 14:00 МСК
2.10.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Составы