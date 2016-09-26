Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:2
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
26 сент. 2016, 18:00 МСК
26.09.2016, 18:00 МСК
понедельник
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы