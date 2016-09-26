Матч завершен
Енисей
Красноярск
4:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
26 сент. 2016, 15:30 МСК
26.09.2016, 15:30 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы