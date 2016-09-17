Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
17 сент. 2016, 19:00 МСК
17.09.2016, 19:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы