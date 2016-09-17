Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
17 сент. 2016, 11:00 МСК
17.09.2016, 11:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы