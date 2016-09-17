Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
17 сент. 2016, 16:00 МСК
17.09.2016, 16:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы