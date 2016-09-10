Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
10 сент. 2016, 18:00 МСК
10.09.2016, 18:00 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы