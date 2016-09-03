Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
3 сент. 2016, 19:00 МСК
3.09.2016, 19:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы