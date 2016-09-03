Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
3 сент. 2016, 17:00 МСК
3.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы