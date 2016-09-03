Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
3 сент. 2016, 12:30 МСК
3.09.2016, 12:30 МСК
суббота
Михаил Небогатиков
Михаил Небогатиков
Главный Судья
Составы