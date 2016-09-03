Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
3 сент. 2016, 10:00 МСК
3.09.2016, 10:00 МСК
суббота
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы