Матч завершен
Спартак-2
Москва
4:1
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
3 сент. 2016, 16:00 МСК
3.09.2016, 16:00 МСК
суббота
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы