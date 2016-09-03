Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
3:2
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
3 сент. 2016, 18:30 МСК
3.09.2016, 18:30 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы