Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:4
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
28 авг. 2016, 18:00 МСК
28.08.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы