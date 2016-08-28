Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
28 авг. 2016, 18:00 МСК
28.08.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы