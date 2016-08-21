Матч завершен
Тосно
Тосно
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
21 авг. 2016, 17:00 МСК
21.08.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы