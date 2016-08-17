Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
17 авг. 2016, 19:00 МСК
17.08.2016, 19:00 МСК
среда
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы