Матч завершен
Факел
Воронеж
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
17 авг. 2016, 19:00 МСК
17.08.2016, 19:00 МСК
среда
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы