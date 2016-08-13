Матч завершен
Тосно
Тосно
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
13 авг. 2016, 17:00 МСК
13.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы