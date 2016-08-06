Матч завершен
Факел
Воронеж
3:0
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
6 авг. 2016, 18:00 МСК
6.08.2016, 18:00 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы